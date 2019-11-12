Haberler » Yerel » Iğdır'da kan bağışı kampanyası düzenlendi - Haber

Iğdır'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Iğdır'da kan bağışı kampanyası düzenlendiIĞDIR - Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından Iğdır'da kan bağışı kampanyası düzenlendi.

12.11.2019 21:14 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:15
'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
IĞDIR - Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından Iğdır'da kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kan bağışı öncesi vatandaşların kan değerini ve tansiyonunu ölçen yetkililer daha sonra kan almaya başladılar. Kan verdikten sonra görevliler, vatandaşların en az 30 dakika kan merkezinden ayrılmamalarını belirtti. Ayrıca Kızılay görevlileri, kan verdikten sonra bağışçıların ilk 4 saatte her zamankinden fazla sıvı içmelerini, ve en az bir saat sigara içmemeleri tavsiyesinde bulundu.
Kan bağışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Iğdır'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Iğdır, Yerel

Kaynak: İHA


Son Dakika Yerel Haberleri
21:14 Iğdır'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
20:49 "Çocuk kitapları Haftası'nda ilkokul öğrencilerine kitap sürprizi
20:29 Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Tıraşçı, 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferansa katıldı
20:20 Muğla, uluslararası arıcılık ve çam balı kongresine hazırlanıyor
20:07 Kaymakam Avcı'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere bot dağıtımı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 22:08:37