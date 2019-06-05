Iğdır'da kaybolan engelli genç sağ bulundu

Iğdır
'da dün kaybolan işitme ve konuşma engelli genç Ağrı Dağı
kırsalında sağ olarak bulundu.
Kente bağlı Kırçiçeği köyünde yaşayan işitme ve konuşma engelli Burhan Mumcu'nun (29) dün yakınlarınca kaybolduğunun bildirilmesi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ile jandarma ekiplerince, köylülerin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı.
Köy çevresinde sürdürülen çalışmada herhangi bir bulguya rastlanılmayınca çalışmalar Ağrı Dağı kırsalına yoğunlaştırıldı.
Ekiplerin ve köylülerin çalışması sonucu Mumcu, dağın kırsalında sağ şekilde bulundu.
Köye getirilen Mumcu, burada hazır bulunan sağlık ekiplerince muayene edilerek ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA
AFAD
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