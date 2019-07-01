01.07.2019 01:15
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Iğdır'da Kayısı Festivali

Iğdır'da üç gündür devam eden Kayısı Festivali, Moğollar Grubu'nun verdiği konserle son buldu.

Iğdır 'da üç gündür devam eden Kayısı Festivali, Moğollar Grubu'nun verdiği konserle son buldu.
Iğdır'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen festivalin üçüncü gününde çeşitli etkinlikler yapıldı.
Etkinlikler Kürt sanatçı Gülsen Meddar konseriyle başladı ve festival alanından bulunan vatandaşlara kayısı dağıtıldı.
Daha sonra Kafkas dans ekibinin gösterisiyle devam eden programda, Iğdırlı sanatçı Cevdet Bağça sahne aldı.
Yağan yağmura rağmen ilerleyen saatlere kadar devam eden program, sanat hayatlarında 51. yılını dolduran Moğollar Grubu'nun verdiği konserle sona erdiIğdır'da Kayısı Festivali
Kaynak: AA
Moğollar , Iğdır , Güncel

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