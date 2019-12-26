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Iğdır'da kazaya karışan kamyonetin kasasındaki makaranın çarptığı işçi öldü

Iğdır'da kazaya karışan kamyonetin kasasındaki makaranın çarptığı işçi hayatını kaybetti.

26.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:52 Iğdır'da kazaya karışan kamyonetin kasasındaki makaranın çarptığı işçi öldü
'da kazaya karışan kamyonetin kasasındaki makaranın çarptığı işçi hayatını kaybetti.
Dinçer Dursun yönetimindeki 65 AAB 404 plakalı kamyonet, Nihat Polat Caddesi'nde Iğdır Belediyesine ait Suat Yıldız'ın kullandığı 76 DH 142 plakalı iş makinesiyle çarpıştı.
İsmet Kurt'a, kasasında seyahat ettiği kamyonetteki yüksek gerilim hattı kablolarının sarılı olduğu makara çarptı.
Kurt, makarayla kamyonet kasasının yan kapağı arasında sıkıştı.
İtfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile 112 Acil Servis ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Kurt, Iğdır Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Iğdır, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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