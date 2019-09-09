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Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı

Iğdır'da Kerbela şehitleri düzenlenen merasimle anıldı.

09.09.2019 19:10 Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı
Iğdır'da Kerbela şehitleri düzenlenen merasimle anıldı.

Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da 72 yareni ile birlikte şehit edilişinin 1380. yıl dönümü, Iğdır'da gözyaşları ile anıldı. Zübeyde Hanım Bulvarı'na akın eden binlerce vatandaş gözyaşı döktü. Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği Başkanı Veli Beder, "Ehl-i beyt ve Kur'an aşıkları imamı zamana başsağlığı vermek üzere toplanan Iğdır halkına canı gönülden teşekkür ederim. Sünni ve Şia fark etmeden herkesin gerçek görevidir" dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mersiyeler okunarak, Hz. Hüseyin ve 72 yareni için ağıtlar yakıldıktan sonra program son buldu. Kızılay, Yeraltı Çarşısı üzerine kurduğu stantlar ile mateme katılan ve kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlardan kan topladı. - IĞDIR

Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

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