Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yurt dışından gelen vatandaşların, 14 gün boyunca karantinada kalması gerekiyor. Iğdır 'da ise yurt dışından gelen ve koronavirüs belirtileri gözlemlenen bir şahıs, hastanede karantinaya alınacağını öğrenince polisten kaçtı. Kısa sürede yakalanan adam, görevliler tarafından karantinaya alındı.

ŞANTİYEYE KAÇTI

Yurt dışından gelen bir şahıs, Iğdır Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmak istendi. Koronavirüs belirtileri gösteren şahsa sağlık ekipleri karantina altına alınması gerektiğini söyledi. İzole edilmiş alana alınacağını öğrenen şahıs, hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe sayarak hastaneden kaçtı.

FAZLA UZAKLAŞAMADAN YAKALANDI

Hastanenin yanındaki bir şantiye alanına kaçan vatandaşı aramak için olay yerine polis ekipleri ve özel kıyafetli sağlık personeli geldi. Kaçan şahıs hastaneden fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı.

Kaynak: İHA