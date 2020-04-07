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Iğdır'da koronavirüs tedavisi sonrası iyileşen hastalar çiçeklerle uğurlandı

Iğdır'da koronavirüs tedavisi sonrası iyileşen hastalar çiçeklerle uğurlandıIĞDIR'da koronavirüs tedavisi tamamlanan 18 kişi sağlık çalışanları tarafından çiçeklerle evlerine uğurlandı.

07.04.2020 21:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:07
Iğdır 'da koronavirüs tedavisi sonrası iyileşen hastalar çiçeklerle uğurlandı
IĞDIR'da koronavirüs tedavisi tamamlanan 18 kişi sağlık çalışanları tarafından çiçeklerle evlerine uğurlandı.
Iğdır Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 18 kişinin tedavisi tamamlandı. İyileşen 18 kişi bugün alkışlar ve çiçekler arasında uğurlandı.
Evlerine gitmek üzere hastaneden ayrılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başhekim Raşit İlhan, "Kuralları biliyorsunuz, kendi sağlığınızı ve etrafımızdaki insanların sağlığını korumak adına 14 gün evinizden hiçbir şekilde dışarı çıkmamalısınız. Bizler, Sağlık Bakanımızın emrinde olarak sizlerin hizmetinizdeyiz. Sizlerden ricamız herhangi bir şikayetiniz olduğunda bize ulaşmanız" dedi. Iğdır’da koronavirüs tedavisi sonrası iyileşen hastalar çiçeklerle uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Iğdır, Güncel
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