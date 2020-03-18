Iğdır'da koronavirüse karşı tedbir amaçlı olarak hayvan pazarı kapatıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Iğdır hayvan pazarının bir süreliğine kapatılması kararı alındı.
18.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:08
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Iğdır hayvan pazarının bir süreliğine kapatılması kararı alındı.
Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler genişletildi. Iğdır Valiliği, Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında Iğdır Canlı Hayvan Borsasının ikinci bir karara kadar kapatılmasına hüküm verdi. Iğdır Belediyesi ekipleri tarafından da Canlı Hayvan Borsasında dezenfekte çalışmaları da yapıldı.
Iğdır Canlı Hayvan Borsası, gelecek ikinci bir emre kadar kapalı kalacak. - IĞDIR
Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler genişletildi. Iğdır Valiliği, Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında Iğdır Canlı Hayvan Borsasının ikinci bir karara kadar kapatılmasına hüküm verdi. Iğdır Belediyesi ekipleri tarafından da Canlı Hayvan Borsasında dezenfekte çalışmaları da yapıldı.
Iğdır Canlı Hayvan Borsası, gelecek ikinci bir emre kadar kapalı kalacak. - IĞDIR
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Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs, Iğdır, Güncel
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