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Iğdır'da Korunga üretimi teşvik ediliyor

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün gerçekleştirmiş olduğu proje kapsamında yüzde 50 İl Özel İdaresi kaynaklarından hibeli % 50'si de çiftçiler tarafından karşılanan 5850 kg. korunga tohumu Tuzluca ilçesindeki çiftçilere dağıtıldı.

26.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:35
Iğdır'da Korunga üretimi teşvik ediliyor
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün gerçekleştirmiş olduğu proje kapsamında yüzde 50 İl Özel İdaresi kaynaklarından hibeli % 50'si de çiftçiler tarafından karşılanan 5850 kg. korunga tohumu Tuzluca ilçesindeki çiftçilere dağıtıldı.

Tuzluca İlçesinde yürütülen proje ile hayvancılığın çok önemli olduğu Iğdır'da kaliteli kaba yem üretebilmek amaçlanıyor. Çimlenme ve verim oranı yüksek yerli korunga tohumu yöre çiftçilerine dağıtılarak, kendi işletmelerindeki hayvanlarının beslenebilmesi için gerekli olan kaba yemi kendileri üretmeleri sağlanacaktır.Iğdır Tuzluca ilçesinde ÇKS sistemine kayıtlı 22 üreticiye 5.850 kg tohum dağıtılarak, 585 dekar tarım arazisi yem bitkisi ile buluşturulmuş olacak. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Tuzluca, Iğdır, Güncel

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