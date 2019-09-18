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Iğdır'da küçükbaş hayvan hırsızlığı

Iğdır'da meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığı ile ilgili 2 şahıs tutuklandı.

18.09.2019 13:35Iğdır'da küçükbaş hayvan hırsızlığı
Iğdır'da meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığı ile ilgili 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Aralık ilçesi Saraç Köyünde A.Y. isimli şahsa ait ağıldan 77 adet küçükbaş hayvan çalındı. Meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığı olayına ilişkin Aralık ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu, İ.D. isimli şüpheli şahsa ait ahırda yapılan aramada çalıntı küçükbaş hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi. Hırsızlık olayını nitelikli olarak gerçekleştiren 6 şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslardan M.M.D. ve K.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.G., L.D., İ.K. ve İ.D. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı uygulandı. - IĞDIR

Aralık, Iğdır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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