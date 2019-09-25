Haberler » 3. Sayfa » Haber

Iğdır'da maddi hasarlı trafik kazası

Iğdır'da otomobilin çekiciye çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

25.09.2019 12:01Iğdır'da maddi hasarlı trafik kazası
Iğdır'da otomobilin çekiciye çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 76 AAC 068 plakalı çekici, dönmek için manevra yaptığı esnada arkadan gelen aracı görmeyince 05 EV 502 plakalı otomobile çarptı. Sürücüler kazada yara almazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Lastiği patlayan ve ilerleyemeyen otomobil, kazaya karışan çekici tarafından olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - IĞDIR

Iğdır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:45 Su kanalına uçan araçta hayatını kaybetti
14:43 Bursa'da 1 kilo esrar ve nadir olarak bulunan siyah kokain ele geçirildi
14:42 (Özel) Üzerindeki tişört hayatını değiştirdi
14:39 Jandarma ve polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu
14:38 Otomobil yola aniden çıkan bisikletliye böyle çarptı
14:35 Polisten 'dumansız araçlar' uygulaması
14:34 Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı