08 Aralık 2018, 12:07
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Iğdır'da "Medeniyetimizin Kodları" Konulu Konferans

Iğdır

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü konferans salonunda, Genç Mütefekkir topluluğu tarafından “Medeniyetimizin Kodları” konulu konferans düzenlendi.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü konferans salonunda, Genç Mütefekkir topluluğu tarafından "Medeniyetimizin Kodları" konulu konferans düzenlendi.

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Şadi Eren'in konuşmacı olarak katıldığı konferansa, öğretim üyeleri, öğrenci ve davetliler yoğun ilgi gösterdi.

Konferans, yapılan sunum ve konuşmaların ardından, öğrencilere kitap hediye edildikten sonra sona erdi. - IĞDIR Genç,Karaağaç,Iğdır Üniversitesi
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:07