Iğdır'da "Medeniyetimizin Kodları" Konulu Konferans

Iğdır Üniversitesi Karaağaç
Kampüsü konferans salonunda, Genç
Mütefekkir topluluğu tarafından "Medeniyetimizin Kodları" konulu konferans düzenlendi.
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Şadi Eren
'in konuşmacı olarak katıldığı konferansa, öğretim üyeleri, öğrenci ve davetliler yoğun ilgi gösterdi.
Konferans, yapılan sunum ve konuşmaların ardından, öğrencilere kitap hediye edildikten sonra sona erdi. - IĞDIR
Genç,Karaağaç,Iğdır Üniversitesi
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:07