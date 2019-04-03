Iğdır'da Muhtarlık Kavgası: 1'i Ağır 4 Yaralı

Kaynak: İHA

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Aşağı Alican köyünde muhtarlık için çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Karakoyunlu ilçesi Aşağı Alican köyünde aralarında husumet bulunan iki aile arasında muhtarlık için kavga çıktı. Iğdır'dan köye doğru giderken köy ortasında bir grup tarafından yolu kesilen kişiler tartışmaya başladı. Uzun süre devam eden sözlü tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 4 kişi ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hamit K. durumu ciddi olduğu için yoğun bakıma alındı. Hafif yaralı olan 3 kişi ise tedavi edildikten sonra taburcu edildi.Iğdır Devlet Hastanesinde geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR