- Iğdır
'da muhtarlık kavgası: 1'i ağır 4 yaralı
IĞDIR - Iğdır'ın Karakoyunlu
ilçesi Aşağı Alican köyünde muhtarlık için çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Karakoyunlu İlçesi Aşağı Alican köyünde aralarında husumet bulunan iki aile arasında muhtarlık için kavga çıktı. Iğdır'dan köye doğru giderken köy ortasında bir grup tarafından yolu kesilen kişiler tartışmaya başladı. Üzün süre devam eden sözlü tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 4 kişi Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yaralı olarak Hastaneye kaldırılan Hamit Kızılay
'ın durumu ciddi olduğu için yoğun bakıma alındı. Hafif yaralı olan 3 kişi ise tedavi edildikten sonra taburcu edildi.Iğdır Devlet Hastanesi'nde geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: İHA