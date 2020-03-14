Iğdır'da öğrencilere trafik eğitimi
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 265 öğrenciye trafik dedektifleri eğitimi verildi.
14.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:23
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 265 öğrenciye trafik dedektifleri eğitimi verildi.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerde trafik kültürünü, bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacıyla kent genelinde okul öncesi, ilkokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi. Eğitim faaliyetlerinde 2 ayrı okulda 265 öğrenciye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi, "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi kapsamında öğrencilere bilgilendirme yapılarak kırmızı düdük dağıtıldı.
Trafik kültürü ve bilincini oluşturmak ve bunun devamlılığını sağlamak amacıyla eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. - IĞDIR
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerde trafik kültürünü, bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacıyla kent genelinde okul öncesi, ilkokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi. Eğitim faaliyetlerinde 2 ayrı okulda 265 öğrenciye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi, "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi kapsamında öğrencilere bilgilendirme yapılarak kırmızı düdük dağıtıldı.
Trafik kültürü ve bilincini oluşturmak ve bunun devamlılığını sağlamak amacıyla eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. - IĞDIR
Kaynak: İHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, Güncel
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