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Iğdır'da Okul Sporları açılış programı düzenlendi

Iğdır'da 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi okul sporları açılış programı düzenlendi.

26.11.2019 15:01 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:06Iğdır'da Okul Sporları açılış programı düzenlendi
'da 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi okul sporları açılış programı düzenlendi.

Iğdır Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda 2019-2020 sezonunda okul spor faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla yayınlanan spor bilgi sistemi, okul sporları modülü hakkında beden eğitimi öğretmeni ve okul yöneticilerine bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca programda okul sporlarına daha fazla katılım sağlanması, okul takımları ve ferdi sporcuların katılacakları programlar ile nasıl katılması konusunda da bilgiler verildi.

Düzenlenen programa Iğdır Vali Yardımcısı Aydın Börü, okul yöneticileri ile birçok beden eğitimi öğretmeni katıldı. - IĞDIR

Iğdır, Spor

Kaynak: İHA

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