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Iğdır'da okullar arası Atletizm Yarışması düzenlendi

Türkiye Atletizm Federasyon Başkanlığı'nın faaliyet programı kapsamında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında okullar arası yarış düzenlendi.

20.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:58Iğdır'da okullar arası Atletizm Yarışması düzenlendi
Federasyon Başkanlığı'nın faaliyet programı kapsamında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında okullar arası yarış düzenlendi.

'ın ilçesinde Türkiye Atletizm Federasyon Başkanlığı tarafından Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında Yıldız kız ve erkek kategorisinde sporcular 2000- 1500 metre koşarak yarışı tamamladılar. Dereceye giren sporcular final yarışmasına girmeye hak kazandılar. Finalde yarışmaya hak kazanan öğrenciler daha sonra bölgeyi temsil etmek için yarışacaklar. - IĞDIR

Atletizm, Tuzluca, Türkiye, Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

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