Haberler » Güncel » Iğdır'da öldürülen kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi - Haber

Iğdır'da öldürülen kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi

Iğdır'da eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Ebru Aras'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

02.01.2020 14:45 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:47
'da eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Ebru Aras'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
Mahallesi'ndeki evinde eşi Umut Aras tarafından ateşli silahla vurulması sonucu hayatını kaybeden ve Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılan bir çocuk annesi Ebru Aras'ın cenazesinin otopsi işlemleri tamamlandı.
Ebru Aras'ın cenazesini almak için amcası Müslim Öcüm ve yakınları hastaneye geldi.
Cenazeyi teslim alan amca Müslim Öcüm, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin son bulmasını istedi.
Yeğeninin öldürülmesi olayının üstünde durulması gerektiğini aktaran Öcüm, şöyle konuştu:
"Yeğenim imam hatip öğretmeni olan kocası tarafından vuruldu. Özellikle Cumhurbaşkanımızın bu olayın üzerinde durmasını istiyorum. Bir ay önce boşanma sürecine girmişlerdi. Bunların arasında artık telefonla ne tür bir tartışma geçti bilmiyorum. Evine gelmiş, kapısını kilitlemiş, yeğenimi vurmuş sonra da kendini vurmuş. Yani nefsi müdafaa süsü vermiş. Olay bellidir, savcı, hakim gerekeni yapacaktır."
Ebru Aras'ın cenazesinin memleketi Mersin'de toprağa verileceği öğrenildi.
Aras çiftinin işitme engelli 2 yaşındaki çocuklarının ise olay anında bakıcısında olduğu, daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince alındığı belirtildi.
Konaklı Mahallesi'nde yaşayan Umut ve Ebru Aras çifti arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış ve tartışmanın büyümesi üzerine Umut Aras, silahla eşi Ebru Aras'a ateş edip öldürdükten sonra kendisini göğsünden vurarak yaralamıştı.
Iğdır'da öldürülen kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi

Devlet Hastanesi, Konaklı, Iğdır, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06   Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan esnaf ziyareti - Haber
16:06   Eyüpsultan Belediyesinden istihdama katkı - Haber
16:06   İZAYDAŞ 2020'ye hazır - Haber
16:06   "Sarıkamış Şehitleri"ni anma etkinliklerine katılacaklara esnaf desteği - Haber
16:01   GMİS Genel Başkanı Yeşil: "Bölge anlamında büyük sıkıntı olacak" - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
14:32   Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak - Haber
13:58   Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi - Haber
13:47   İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı - Haber
2.01.2020 16:07:58