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Iğdır'da 'Pastırma Yazı'

Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen ve Aras Nehri'nin havzası içinde yer alan Iğdır'da pastırma yazı yaşanıyor.

09.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:54Iğdır'da 'Pastırma Yazı'
Doğu'nun 'sı olarak bilinen ve Aras Nehri'nin havzası içinde yer alan 'da pastırma yazı yaşanıyor.

Kış aylarının sert ve soğuk geçtiği Doğu Anadolu bölgesinde kar ve don olayı etkili iken Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da pastırma yazı yaşanıyor. Ocak ayının ilk haftasını geride bırakırken Iğdır'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen vatandaşlar özellikle kahve ve oturma alanlarında güneşin keyfini çıkard.

Doğu Anadolu bölgesinde hayatı olumsuz şekilde etkileyen kar yağışı ve soğuk havaların Iğdır'ı etkilemediğini belirten Sadık Karayaluk, "Doğu Anadolu bölgesinin her tarafında kar, kış, soğuk hava etkili iken Iğdır'da sıcak hava etkili. Biz de sıcak havayı fırsat bilip kahvede oturup çayın keyfini çıkartıyoruz" dedi.

Doğu bölgesinin bütün illerinde kar yağışı beklenirken Iğdır'da gündüz hava sıcaklığı 4 ile 10 derece arasında değişiyor. - IĞDIR

Aras Nehri, Çukurova, Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

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