29.06.2019 13:53
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Iğdır'da sarı altın festivali başladı

Iğdır

Iğdır'da düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Kayısı Festivali başladı.

Iğdır 'da düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Kayısı Festivali başladı.

Iğdır Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen festival, Zübeyde Hanım Bulvarı belediye binası önünden başlayıp, festival alanına varılmasıyla devam etti.

Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş , Iğdır kayısısının Malatya kayısısından daha iyi olduğunu, en güzel kayısının nerede olduğunun araştırılması için mühendisleri Iğdır'a davet etti. Akkuş, "Iğdır'da yetişen kayısı sofralık olduğu için tüketim ömrü yaklaşık bir aydır. Bu yüzden de pazarlama imkanı sıkıntılıydı. Günümüz teknolojisi ile kayısı, soğuk hava araçları ile pazar bulmamıza imkan sağlıyor. Bizde belediye olarak kayısımızı Türkiye 'nin yanı sıra dünyaya tanıtmak için bu tür etkinlikler yapıyoruz" dedi.

Belediye tarafından verilen ikramların ardından, festivalin ilk günü İlkay Akkaya konserleriyle sona erdi.

Iğdır kayısı festivali çeşitli etkinlikler ile 3 gün sürecek. - IĞDIR
Kaynak: İHA
Akkuş , Iğdır , Güncel

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