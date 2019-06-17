17.06.2019 10:38
Haberler»Güncel » Haber

Iğdır'da satranç turnuvası düzenlendi

Iğdır

Iğdır Merkez Hüsnü M. Özyeğin İlkokulunda geleneksel olarak yapılan satranç turnuvası düzenlendi.

Iğdır Merkez Hüsnü M. Özyeğin İlkokulunda geleneksel olarak yapılan satranç turnuvası düzenlendi.

Öğretmen Yunus Balandız koordinatörlüğünde düzenlenen turnuvaya, çok sayıda öğrenci katıldı. İlk 3'e madalya verilirken, birinci olanlar ise okul idaresi tarafından ödüllendirildi.

Okul Müdürü Ercan Bilen, Okulumuzda her türlü etkinlikleri yapıyoruz. Yıllardır satranç turnuvası düzenliyoruz. Sınıflar arası yapılan yarışma çekişmeli geçiyor hedefimiz öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmek" dedi. - IĞDIR
Kaynak: İHA
Iğdır Merkez, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:51 Nallıhan'da yerli mahsüller pazar tezgahlarını doldurdu
12:51 Dezavantajlı gruplar için Çiğli Belediyesi ve Habitat Derneği arasında iş birliği
12:51 Osmanlı Turan Ocakları Hatay İl Başkanlığı açıldı
12:51 Caretta caretta sahilini tarla gibi sürenler ortada yok
12:51 Yuvasından düşen yavru baykuşlara sahip çıktı
12:51 Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun Ortak Yayın Öncesi Karşılaşması
12:50 Türk bulguruna, Güney Kore'den tam not