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Iğdır'da şehit polisler için mevlit

Iğdır'da, 8 Eylül 2015'te PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu.

06.09.2019 13:52 Iğdır'da şehit polisler için mevlit
Iğdır'da, 8 Eylül 2015'te PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu.
Iğdır Merkez Camisi'nde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından cuma namazı öncesi okutulan mevlide, Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Güllüce, kurum amirleri, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Mevlidin ardından şehitler için duaların edildiği programda, polis memurları cami cemaatine gül suyu ve tatlı ikram etti.
Iğdır'da 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma görevi yapan otomobilin Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarından geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bomba patlatılmış, 13 polis memuru şehit olmuştu.

Eylül, Iğdır, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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