Haberler » 3. Sayfa » Iğdır'da sigara kaçakçılığı

Iğdır'da sigara kaçakçılığı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kontrolde 10 bin paket sıkıştırılmış sigara ile bin 930 pipo tütünü ele geçirildi.

19.10.2019 11:07Iğdır'da sigara kaçakçılığı
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kontrolde 10 bin paket sıkıştırılmış sigara ile bin 930 pipo tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tuzluca ilçesi yol kontrol noktasında E.T. isimli şahsın kullandığı 76 plakalı TIR içerisinde yaptığı aramada elektronik sigara cihazında kullanılmak üzere üretilmiş 10 bin paket sıkıştırılmış sigara ile bin 930 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Kaçakçılık olayına karışan bir şahıs yakalanarak yasal işlem başlatılırken, kazancı ile yasa dışı örgütlere mali kaynak sağlayan şahıslar ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - IĞDIR

Tuzluca, Iğdır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:30 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
12:24 Antalya'da trafik kazası 1 ölü 4 yaralı
12:29 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 179 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
12:22 Tunceli'de Valiliğinden eylem ve etkinliklerin yasaklanması ile ilgili açıklama
12:16 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 179 adet cep telefonu ele geçirildi
12:20 Yoğun sis nedeniyle gerçekleşen kazada 1 kişi hayatını kaybetti
12:15 Cezaevi firarisini mahalle bekçisi yakaladı
19.10.2019 12:30:41