Haberler » Güncel » Iğdır'da sis, görüş mesafesini düşürdü - Haber

Iğdır'da sis, görüş mesafesini düşürdü

Iğdır'da gece başlayan sis, sabah da etkisini sürdürerek sürücülerin görüş mesafesini düşürdü.

09.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:31Iğdır'da sis, görüş mesafesini düşürdü
'da gece başlayan sis, sabah da etkisini sürdürerek sürücülerin görüş mesafesini düşürdü.

Iğdır'da şehir merkezi ile ilçelerde gece başlayan sis sabah da etkisini sürdürerek hem hayatı olumsuz etkiledi hem de sürücülerin görüş mesafesini düşürdü. Sürücülerin görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, yoğun sisten dolayı oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürerek, sis farı ve dörtlülerini yakıp, trafikte seyretti.

Günün ilerleyen saatlerinde şehir merkezinde sis çekilirken, yüksek kesimlerde sis etkisini sürdürmeye devam etti. - IĞDIR

Sabah, Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:06 İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi - Haber
14:06 Yeni doğan bebeğini öldüren anneye müebbet hapis cezası - Haber
14:06 Konya'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:06 Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk - Haber
14:01 Amaç toplumsal kaynaşmayı güçlendirmek - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
12:21 Yaptığı Atatürk heykeliyle tepki çeken isim konuştu: Doğru bir çalışma - Haber
12:17 Hayatında ilk kez tüfek kullanan kadının tüfeğin tepmesiyle yere düşmesi izleyenleri güldürüyor - Haber
9.12.2019 14:11:35