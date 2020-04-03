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Iğdır'da sokaklar dolu

Iğdır'da sokaklar doluIĞDIR'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'evde kal' çağrılarına uymayan vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu.

03.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:32

Iğdır 'da sokaklar dolu

IĞDIR'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'evde kal' çağrılarına uymayan vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu. Cadde ve sokaklarda yoğun araç trafiği de dikkatlerden kaçmadı.

Korona virüs salgını dünyada korku salarken, İran, Nahcivan ve Ermenistan'a sınırı bulunan Iğdır'da 'evde kal' çağrılarına çok sayıda vatandaş uymadı. Korona virüs salgını tehlikesine aldırış etmeyen kişiler, cadde ve sokakları doldurdu. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar, özellikle banka ve PTT önlerindeki uzun kuyruklar oluşturdu. Kimi vatandaşlar ise alışveriş için maskesiz ve eldivensiz çarşıya gelirken, sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle görevli polis memurları vatandaşları tek tek durdurarak zorunlu olmadıkça evilerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Polis araçlarından da sık sık evde kal anonsu yapıldı.

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Iğdır’da sokaklar dolu

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Iğdır, Güncel

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Iğdır'da sokaklar dolu
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