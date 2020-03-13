Iğdır'da son bir ayda 80 bin 673 TL trafik cezası uygulandı
Iğdır il genelinde daha güvenli bir trafik ortamının sağlanması amacıyla yapılan uygulamalarda kurallara uymayan sürücülere toplam 80.673 TL trafik idari para cezası uygulandı.
13.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:48
Iğdır il genelinde daha güvenli bir trafik ortamının sağlanması amacıyla yapılan uygulamalarda kurallara uymayan sürücülere toplam 80.673 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan sivil trafik ekipleri, vatandaşların yasal mevzuat çerçevesinde güvenli, kaliteli ulaşım ve taşıma hizmeti alması, yoğun sürekli ve etkin bir trafik denetim sisteminin oluşturulması, haksız kazanç temin eden korsan taşımacılığın önlenmesi, sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması ve vatandaşların devlete ve emniyet teşkilatına olan güven duygusunun arttırılması amacıyla il genelinde uygulamalar yapıldı. Yapılan uygulamalarda Belediye sınırlarında yetkisiz olarak yolcu taşıdığı tespit edilen 9 Araç sürücüsüne K.T.K. 'nun EK2/3 maddesi gereği 55.269 TL cezai işlem uygulandı. Bu araçlar 60 gün trafikten men edilip yetkisiz olarak yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen araçlardan taşıma hizmeti alan 9 yolcuya K.T.K.' nun EK2/6 maddesi gereğince 3.681 TL, para cezası kesildi.
Şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve ticari taksilere yönelik yapılan denetimlerde ayakta yolcu taşıdığı tespit edilen 25 sürücüye, emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 33 sürücüye, seyir halinde cep telefonu ile konuşan 28 sürücüye K.T.K.' nun ilgili maddelerince 21.723 TL, toplamda 80.673 TL trafik idari para cezası uygulandı. - IĞDIR
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan sivil trafik ekipleri, vatandaşların yasal mevzuat çerçevesinde güvenli, kaliteli ulaşım ve taşıma hizmeti alması, yoğun sürekli ve etkin bir trafik denetim sisteminin oluşturulması, haksız kazanç temin eden korsan taşımacılığın önlenmesi, sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması ve vatandaşların devlete ve emniyet teşkilatına olan güven duygusunun arttırılması amacıyla il genelinde uygulamalar yapıldı. Yapılan uygulamalarda Belediye sınırlarında yetkisiz olarak yolcu taşıdığı tespit edilen 9 Araç sürücüsüne K.T.K. 'nun EK2/3 maddesi gereği 55.269 TL cezai işlem uygulandı. Bu araçlar 60 gün trafikten men edilip yetkisiz olarak yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen araçlardan taşıma hizmeti alan 9 yolcuya K.T.K.' nun EK2/6 maddesi gereğince 3.681 TL, para cezası kesildi.
Şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve ticari taksilere yönelik yapılan denetimlerde ayakta yolcu taşıdığı tespit edilen 25 sürücüye, emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 33 sürücüye, seyir halinde cep telefonu ile konuşan 28 sürücüye K.T.K.' nun ilgili maddelerince 21.723 TL, toplamda 80.673 TL trafik idari para cezası uygulandı. - IĞDIR
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Haberler
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Haberler
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Haberler
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Haberler
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Haberler
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Haberler
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli