Iğdır'da Tandıra Düşen Çocuk Yanarak Öldü

Iğdır
'da tandıra düşen bir çocuk yanarak hayatını kaybetti. Halfeli
beldesindeki bir evde yaşayan Kılıç ailesinin 3 yaşındaki kız çocuğu Elfanur Kılıç, ateş yanan ve ekmek pişirmekte kullanılan evin yanındaki tandıra düştü.
Çocuktan bir süre haber alamayan ailesinin yaptığı arama sonucu tandırda bulunan minik Elfanur, çağrılan ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda ciddi yanıklar oluşan minik Elfanur, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Küçük çocuğun hastaneye gelen yakınları acı haberi duyunca gözyaşlarını tutamadı.
Halfeli,Iğdır
07 Aralık 2018 Cuma 17:26