26.06.2019 11:41
Haberler » Güncel » Haber

Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Iğdır

Iğdır'da 646 adet tarihi gümüş sikke ele geçirildi.

Iğdır 'da 646 adet tarihi gümüş sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine bağlı Akyumak köyünde bisikletle ilerleyen C.K'yi durumundan şüphelenerek durdurdu.
Ekiplerce bu kişinin kullandığı bisikletin arkasındaki selede yapılan aramada, bir çantaya konulan tarihi gümüş sikkeler bulundu.
Gözaltına alınan C.K'nin evinde de arama yapan ekipler, bir miktar daha tarihi sikke ele geçirdi.
Böylece toplam 646 adet tarihi gümüş sikke ele geçiren ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla zanlıyı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemleri sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakılan zanlıdan ele geçirilen tarihi sikkeler yetkililere teslim edildi.
Kaynak: AA
Iğdır , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:19 İZMİR ALKIŞLAR ÜNİVERSİTE BİRİNCİSİ ŞEYDA MELİS İÇİN-2
13:19 KIRIKKALE AĞAÇTAN DÜŞEN SAKSAĞAN YAVRUSUNA ELİYLE SU İÇİRDİ
13:19 TRABZON ARAKLI'DAKİ SELDE HASAR TESPİTİ TAMAMLANDI
13:19 Eski Bakan Yücel Seçkiner için Meclis'te tören
13:19 'ET ÜRETİMİ İÇİN SEBZELERDEN ÇOK DAHA FAZLA SUYA İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR'
13:18 Alkışlar üniversite birincisi Şeyda Melis için -1
13:18 BM, Çölleşme ve erozyonla mücadele için dünyayı Türkiye'de buluşturdu