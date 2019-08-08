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Iğdır'da terör propagandasına 6 gözaltı

IĞDIR'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK adına propaganda yaptıkları öne sürülen aralarında HDP Iğdır Belediye Meclisi Üyesi Bülent Baydar'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

08.08.2019 15:13 Iğdır'da terör propagandasına 6 gözaltı
IĞDIR'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK adına propaganda yaptıkları öne sürülen aralarında HDP Iğdır Belediye Meclisi Üyesi Bülent Baydar'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, kimlikleri belirlenen şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında HDP Iğdır Belediye Meclisi Üyesi Bülent Baydar'ın da bulunduğu 6 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



Halkların Demokratik Partisi, Iğdır, Güncel

Kaynak: DHA

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