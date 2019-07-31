Haberler» 3. Sayfa» Haber

Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı

Iğdır-Aralık karayolu Melekli beldesi yakınlarında büyük baş yüklü kamyonet kaza yaptı, 1 kişi yaralandı.

31.07.2019 12:26 Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı
Iğdır- Aralık karayolu Melekli beldesi yakınlarında büyük baş yüklü kamyonet kaza yaptı, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aralık karayolu üzerinde seyir halinde olan 81 AE 269 plakalı kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park etmiş 39 SL 474 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette sıkışan şoför yaralandı. Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri araçta sıkışan kamyonet sürücüsünü vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı olarak çıkarılan kamyonet sürücüsü ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. - IĞDIR

Aralık, Iğdır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:58   İdlib ve Halep'teki hava saldırılarında 3 ayda 781 sivil öldü
14:57   Kadıköy'de girdikleri evlerden para ve ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı
14:54   Terörün finans kaynağına büyük darbe
14:54   Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
14:53   Manavgat'ta otomobil bisikletli çocuğa çarptı: 1 yaralı
14:52   Sinop'ta traktör devrildi: 1 ölü
14:50   Bisikletin çarptığı belediye görevlisi yaralandı