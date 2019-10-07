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Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı

Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralıIĞDIR - Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

07.10.2019 12:27
Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı
IĞDIR - Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Iğdır Merkez Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan Ulu Cami önünde meydana geldi.
Gökhan Kandemir yönetimindeki 76 AG 810 plakalı motosiklet, aniden önüne çıkan Selahattin Altay isimli bisiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıyı Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada yaralanan Selahattin Altay'ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı

Iğdır Merkez, Iğdır, Yerel

Kaynak: İHA

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