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Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol çalışmasında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

02.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:44
Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol çalışmasında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, Doğubayazıt'tan Iğdır'a uyuşturucu madde getirmeye çalışan 3 şüpheli Suveren arama noktasında araçlarında yakalandı. Araçta yapılan arama sonucu gizli bölmeye zulalanmış 84 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 3 şahıstan 1'i tutuklandı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğubeyazıt, Iğdır, 3. Sayfa
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