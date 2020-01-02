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Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:04 Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı. Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan aranan 10 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. 15 adreste eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 10 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 7 şahıs tutuklanırken, 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Eş zamanlı yapılan operasyonda, 220,84 gram metamfetamin maddesi, 14,20 gram afyon sakızı, 6,93 gram esrar, 1 adet hassas terazi ile 4 tabanca ve tabancalara ait 22 mermi ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği açıklandı. - IĞDIR

Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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