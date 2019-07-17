17.07.2019 11:29
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Iğdır'da uyuşturucu ticareti: 1 tutuklama

Iğdır

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yapan M.K. isimli şahıs tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yapan M.K. isimli şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçunu işlediği değerlendirilen M.K. isimli şüpheli yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Şüphelinin Yüzbaşılar Köyünde bulunan evinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 2 paket Metamfetamin (Kristal) uyuşturucu madde, 1 adet dijital hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 53 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. isimli şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - IĞDIR
Kaynak: İHA
Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu Ticareti, Iğdır, 3. Sayfa

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