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Iğdır'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 18 gözaltı

Iğdır'da düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 16'sı kadın 18 kişi gözaltına alındı.

25.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:16Iğdır'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 18 gözaltı
'da düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 16'sı kadın 18 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Melekli beldesinde bulunan bir eğlence yerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
Burada yapılan aramalarda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu maddesi ile 115 tabanca mermisi, 4 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 65 fişek ele geçirildi.
Ayrıca iş yerinde fuhuş yapıldığını belirleyen jandarma, 16 kadın ile 2 kişiyi yakaladı.
Şüpheliler, "fuhuş için yer temin etmek ve aracılık yapmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

Iğdır, Güncel

Kaynak: AA

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