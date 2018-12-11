Iğdır'da Yangın Paniği

Iğdır
İl Özel İdaresinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Iğdır merkez Bağlar Mahallesi
Dr. Sadık Ahmet
Caddesi üzerinde bulunan İl Özel İdaresi binası bilgi işlem odasında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Iğdır İl Özel İdaresi binası bilgi işlem odasında bulunan güç kaynaklarının patlaması sonucu yangın çıktı. Güç kaynaklarının patlamasından dolayı çıkan yangın kısa süreliğine paniğe neden olurken, binada çalışan görevli personel hemen tahliye edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine İtfaiye
ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
İtfaiye görevlisi Ali Yılmaz, "elektrikli güç kaynağından dolayı yangın çıktı. Erken müdahale edildiği için sadece trafonun olduğu yer yandı. Şuan için yaralı yok ama maddi hasar var" dedi. - IĞDIR
Bağlar Mahallesi,İtfaiye,Iğdır
11 Aralık 2018 Salı 06:43