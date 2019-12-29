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Iğdır'da "Yılbaşı Hindileri" pazarda yerini aldı

Iğdır'da yılbaşına özel yetiştirilen hindiler, her yıl olduğu gibi bu yılda pazarda yerini aldı.

29.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:18 Iğdır'da
'da yılbaşına özel yetiştirilen hindiler, her yıl olduğu gibi bu yılda pazarda yerini aldı.

Her yılbaşında bir gelenek haline gelen hindiler, 'nin birçok yerinde olduğu gibi Iğdır'da da genellikle kümes hayvanların satıldığı Doğubayazıt caddesinde kurulan pazarda satışa çıktı. Yılbaşında hindi kesmek isteyen vatandaşlar buraya gelerek hem hindileri yerinde gördü hem de fiyatlarını öğrenip pazarlık etti. Satışlardan memnun olduklarını belirten yetiştiriciler, emek verdikleri için satışlarda iyi bir sonuç aldıklarını söylediler.

Iğdır'da her yılbaşı için hindi besleyen Sadık Karayaluk, yetiştirdiği hindilerin doğal beslendikleri için özellikle yılbaşında ilgi gördüğünü söyledi. Karayaluk konuşmasında; "Her yıl 500 tane hindi besliyorum. Yılbaşına bir hafta kala hindilerimi pazara getirip satıyorum. Hindileri büyüklüğüne göre 100 ile 150 lira arasında değişen fiyattan satıyorum. Iğdırlılar hindiye baya ilgi gösteriyor" dedi. - IĞDIR

Türkiye, Yılbaşı, Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

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