Haberler » 3. Sayfa » Iğdır'da Zincirleme Trafik Kazası - Haber

Iğdır'da Zincirleme Trafik Kazası

Iğdır merkezde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 otomobil ve bir motosiklette maddi hasar oluştu.

22.11.2019 11:29 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:34Iğdır'da Zincirleme Trafik Kazası
merkezde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 otomobil ve bir motosiklette maddi hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre, Iğdır-Doğubayazıt yolunda seyir halinde olan ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 76 AC 613 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce ara yoldan çıkan 76 DE 259 plakalı panelvan tipi araca, daha sonra market önünde bekleyen 76 DA 153 plakalı hafif ticari araç ile bir motosiklete çarptı.

Meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza sonrası trafik yolun tek şeridinde devam ederken, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla yol tamamıyla trafiğe açıldı. - IĞDIR

Iğdır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:02 Sobadan çıkan kıvılcım evi küle döndürdü
14:58 Eşinin ölümüne dayanamayıp 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
14:58 Karaya oturan motoryatın içinden 35 göçmen, 1 organizatör çıktı
14:57 Polis, Kadıköy ve Sancaktepe'de kaçak tütün satan şahıslara göz açtırmadı
14:56 Et sıyırma makinesi ölüm getirdi
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
12:05 Vicdansız taksici, arabasıyla yavru köpeğin üzerinden geçti
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
23:33 Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı
22:03 Uluslararası Af Örgütü'nün Şili'deki gösterilerle ilgili raporu: Güvenlik güçleri göstericilere gerçek mermiyle ateş açtı
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
22.11.2019 15:12:21