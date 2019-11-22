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Iğdır'da zincirleme trafik kazası

Iğdır'da zincirleme trafik kazasıIĞDIR - Iğdır merkezde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 otomobil ve bir motosiklette maddi hasar oluştu.

22.11.2019 12:25 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:27
'da zincirleme trafik kazası
IĞDIR - Iğdır merkezde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 otomobil ve bir motosiklette maddi hasar oluştu.
Alınan bilgilere göre, Iğdır-Doğubayazıt yolunda seyir halinde olan ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 76 AC 613 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce ara yoldan çıkan 76 DE 259 plakalı panelvan tipi araca, daha sonra market önünde bekleyen 76 DA 153 plakalı hafif ticari araç ile bir motosiklete çarptı.
Meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaza sonrası trafik yolun tek şeridinde devam ederken, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla yol tamamıyla trafiğe açıldı.
Iğdır'da zincirleme trafik kazası

Iğdır, Yerel

Kaynak: İHA


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