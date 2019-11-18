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Iğdır'da zırhlı araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Iğdır'da zırhlı araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralıIĞDIR - Iğdır'da Emniyet Müdürlüğü'ne ait zırhlı araçla bir otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

18.11.2019 19:47 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:48
'da zırhlı araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
IĞDIR - Iğdır'da Emniyet Müdürlüğü'ne ait zırhlı araçla bir otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, TOKİ konutları kavşağında Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne ait zırhlı araç ile ismi belirlenemeyen şahıs yönetiminde ki 34 VL 944 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle zırhlı araç yan yattı. Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla yaralılar Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Iğdır'da zırhlı araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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