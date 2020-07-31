Iğdır'daki bayramlaşmada Vali'nin mesafe uyarısı

IĞDIR Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Arefe günü düzenlenen bayramlaşma programına katılanları mesafe konusunda uyardı.

Iğdır Belediye Başkanlığı'na vekalet eden Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, çalışanlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bayramlaştı. Belediye bahçesindeki törende elini kalbinin üstüne götürerek Kurban Bayramını tebrik eden Vali Sarıibrahim, katılanlara sosyal mesafe uyarısı yaptı. Vali Sarıibrahim, eliyle işaret ederek mesafe mesafe diye katılanların aralarındaki mesafeyi artırmalarını istedi. Belediye bahçesindeki bayramlaşma sıcak sebebiyle kısa tutuldu. Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, belediyedeki bayramlaşmadan sonra şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. Sarıibrahim, "Devleti, toprağı, bize emnaet eden şehitlerimize Allah gani gani Rahmet eylesin. Bizleri onlarla birlikte olmayı nasip eylesin, bu emaneti taşımayı nasip eylesin. Şehit ailelerimiz bize milletin emanetidir her zaman yanlarında olacağız" dedi.