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Iğdır'daki bazı köylerde kardan dolayı eğitime 1 gün süreyle ara verildi

Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Tuzluca ilçesinin bazı köylerindeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

13.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:44Iğdır'daki bazı köylerde kardan dolayı eğitime 1 gün süreyle ara verildi
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçesinin bazı köylerindeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Alınan bilgiye göre, dün gece başlayıp sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki köy yollarındaki ulaşımda aksamalar yaşandı.
Bu nedenle kent merkezine bağlı Kervansaray, Kızılkule, Nişankaya, Pınarbaşı, Taşlıca, Harmandöven, Güngörmez, Asma, Kuçe, Aliköçek, Alibeyköy, Mezra ve Karaçomak köylerinde, Tuzluca ilçesinin de Abbasgöl, Söğütlü, Güllüce, Kelekli, Karacaören, Doğanyurt, Katırlı, Gedikli, Gülahmet, Aliköse, Kula ve Kızılkelefe köylerindeki okullarda bugün eğitime ara verildi.
Olumsuz hava koşulları yüzünden aynı ilçedeki tüm taşımalı eğitimdeki öğrenciler de izinli sayılacak.

Tuzluca, Sabah, Iğdır, Güncel

Kaynak: AA

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