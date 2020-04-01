Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
01.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:26
Iğdır 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Iğdır'a uyuşturucu getirdiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Iğdır kent merkezi girişindeki Suveren Jandarma Komutanlığının arama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen araçtaki 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Iğdır'a uyuşturucu getirdiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Iğdır kent merkezi girişindeki Suveren Jandarma Komutanlığının arama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen araçtaki 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA