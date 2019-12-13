Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Iğdır
'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheli M.E.B, H.A.K. ve Y.V'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklandı.