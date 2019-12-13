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Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Iğdır'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

13.12.2019 23:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 23:44Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Komutanlığı ekipleri, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheli M.E.B, H.A.K. ve Y.V'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklandı.

Jandarma, Iğdır, Güncel

Kaynak: AA

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