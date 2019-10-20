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Iğdır doğubayazıt'ta askeri araca saldırı 1'i ağır, 5 yaralı

IĞDIR Doğubayazıt'ta askeri araca saldırı 1'i ağır, 5 yaralıAğrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı araca, PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi.

20.10.2019 15:26
IĞDIR Doğubayazıt'ta askeri araca saldırı 1'i ağır, 5 yaralı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı araca, PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1'i ağır, 5 asker yaralandı.
Türkiye-İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu'nda görevli askerler, zırhlı araçla devriye görevi yaparken, karakol yakınlarında PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı. Roketatarla yapılan saldırıda, 5 asker yaralandı. Saldırının ardından bölgeye ambulanslar ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı askerler, Doğubayazıt ve Iğdır Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan bir asker, helikopterle Erzurum'a sevk edildi.
Güvenlik güçleri, saldırının ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
Iğdır doğubayazıt'ta askeri araca saldırı 1'i ağır, 5 yaralı

Doğubeyazıt, Iğdır, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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