Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

IĞDIR Eczanede koronavirüse karşı brandalı önlem

Eczanede koronavirüse karşı brandalı önlemIĞDIR'da bir eczane, koronavirüse karşı tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ile ayırdı.

27.03.2020 08:33 | Son Güncelleme: 27.03.2020 08:34
Eczanede koronavirüse karşı brandalı önlem
IĞDIR'da bir eczane, koronavirüse karşı tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ile ayırdı. Ayrıca 'Diğer hastalarla ve banko ile aranızda 1 metre mesafe bırakınız' afişi asılarak zemine bantla birer metre arayla mesafe kondu.
Merkeze bağlı Atatürk Caddesi üzerinde bir eczane çalışanları, kendilerini ve müşterilerini korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ile ayırdı. Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşteriler ile ilaç ve para alışverişini de brandada açtıkları boşluktan yapıyor. Ayrıca 'Diğer hastalarla ve banko ile aranızda 1 metre mesafe bırakınız' afişi asılarak zemine bantla birer metre arayla mesafe kondu. Kovid-19 salgını nedeniyle bu şekilde önlem aldıklarını söyleyen Eczacı Zehra Çınkıl, "Kovid-19 hem ülkemizi hem de dünyayı tehdit eden bir virüs. Hem çalışanlarım hem kendim günde yaklaşık 100 hastayla temas halinde oluyoruz. Bu ciddi anlamda bir risk oluşturuyor. Fakat biz sağlıkçıyız, ne olursa olsun hizmete devam etmemiz gerekiyor. Hem hastalarımız hem kendimiz için önlem alalım dedik. Biz de hastalarımıza bulaştırabililiriz. Bizden de hastalarımıza virüsün geçmemesi için en iyi önlemin bu olduğunu düşündük. Umarım bu süreçte kimse zorlanmaz ve sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatır" diye konuştu. IĞDIR Eczanede koronavirüse karşı brandalı önlem

Kaynak: DHA

Etiketler: Atatürk Caddesi, Güncel

Haberin Videosu :

IĞDIR Eczanede koronavirüse karşı brandalı önlem

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››IĞDIR Eczanede koronavirüse karşı brandalı önlem - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? Haberler
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 13 kuruş zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 13 kuruş zam geliyor
Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı Haberler
Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek’in babası yaşananları anlattı Haberler
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Vanlı vatandaştan ilginç korona önlemi: Görüştüğü kişileri not alıyor Haberler
Vanlı vatandaştan ilginç korona önlemi: Görüştüğü kişileri not alıyor
Türkiye’nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı’nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı Haberler
Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı
Görüntü Türkiye’den! Ekipler, 5 metrelik karla mücadele ediyor Haberler
Görüntü Türkiye'den! Ekipler, 5 metrelik karla mücadele ediyor
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın Haberler
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın

Son Dakika Güncel Haberleri

10:02: A'dan Z'ye Koronavirüs - Haber 10:00: Sahilde balık tutanları zabıta böyle uyardı - Haber 09:56: Gönül Seferberliğine gönülden destek - Haber 09:55: Wuhan'da karantinanın erken kalkması ikinci bir dalgaya neden olabilir - Haber 09:55: Abdelhak Nouri, 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı - Haber 09:48: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz - Haber 09:26: Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor - Haber 09:24: Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın - Haberler 09:11: Vanlı vatandaş, ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra görüştüğü kişileri not alıyor - Haber 08:45: İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu - Haber 08:43: Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı - Haber