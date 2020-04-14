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IĞDIR Evden çıkamayan çiftçinin kayısı ağaçları ilaçlandı

Evden çıkamayan çiftçinin kayısı ağaçları ilaçlandıIĞDIR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında soğaka çıkamayan Turhan Alay'ın (76) kayısı ağaçları, öğretmen ve 2 öğrenciden oluşan Vefa Grubu gönüllüleri tarafından ilaçlandı.

14.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:29
Evden çıkamayan çiftçinin kayısı ağaçları ilaçlandı
IĞDIR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında soğaka çıkamayan Turhan Alay'ın (76) kayısı ağaçları, öğretmen ve 2 öğrenciden oluşan Vefa Grubu gönüllüleri tarafından ilaçlandı.
Merkez Yukarı Çarıkcı köyünde yaşayan Turhan Alay, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayınca kayısı ağaçlarının ilaçlanması için yardım istedi. Aynı zamanda kalp hastası olan Alay'ın yardımına öğretmen İzzettin Bayat ile aynı köyde yaşayan 2 gençten oluşan Vefa Grubu koştu. Öğretmen Bayat ve gençler, bahçedeki 150'ye yakın ağacı ilaçladı.
Havaların ısınmasıyla birlikte kayısı ağaçlarının ilaçlama zamanının geldiğini belirten Turhan Alay, vefa grubuna teşekkür etti. Alay, "İkisi erkek üç çocuğum var. Erkekler yurt dışında. Kayısı ağaçların ilaçlanması gerekiyordu. Vefa Grubu'na teşekkür ederim, beni bu yükten kurtardılar" diye konuştu. IĞDIR Evden çıkamayan çiftçinin kayısı ağaçları ilaçlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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