Iğdır'ın "Bilim Kahramanları"

HÜSEYİN YILDIZ - Ağrı Dağı
eteklerindeki Iğdır
'ın Aralık
ilçesinde eğitim gören öğrenciler, Bilim Kahramanları Derneğinin organize ettiği 15. First Lego
League (FLL) turnuvasında, astronotların uzaydan evlerini görmelerine imkan sağlayan "Uzaydaki Evimiz" konulu projeleri ile "Yükselen Yıldız" kategorisinde birincilik elde ederek kentin gururu oldu. Türkiye
'nin Ermenistan
, Nahçıvan
ve İran
sınırında yer alan kentin Aralık ilçesinde eğitim gören öğrenciler, Ankara
'da Bilim Kahramanları Derneğinin organize ettiği 15. FLL turnuvasına katıldı.
Ankara Çankaya Üniversitesi
Kampüsü'nde gerçekleştirilen "Intro Orbit - Uzay Serüveni" temalı uluslararası turnuvaya ilçedeki Alparslan Ortaokulu'ndan katılan ROBOALP takımı, astronotların uzaydayken dünyadaki evlerini görmelerini sağlamak için hazırladıkları "Uzaydaki Evimiz" konulu proje ile "Yükselen Yıldız" kategorisinde birinci oldu. Söz
konusu takım, okul içi ve dışında yaptıkları etkinlikleri kapsayan "Öz değerler" projesiyle de turnuvanın "Duyarlı Profesyonellik" kategorisinde birincilik elde etti.
Iğdır'ın gururu takımdaki öğrenciler, 2 dalda birinci olmaları sebebiyle kupa ve madalya ile ödüllendirildi.
Aralık Milli Eğitim Müdürü Nesim Göksu
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en ücra köşesindeki Aralık ilçemizdeki Alparslan Ortaokulu'muzdan öğrencilerimiz büyük zafer elde ettiler. Bütün ekibimizi kutluyorum. Bu bizim için bir tecrübe oldu, daha iyi örneklerle Türkiye'mize, eğitim sistemimize katkımız olacaktır." dedi. Okul Müdürü
Yener Karataş
da öğrencilerin hayata geçirdiği projenin başarı elde etmesinin gurur verici olduğunu belirterek, "Turnuvaya Türkiye'nin en uç noktasından katıldık, inancımız tamdı, ekibime güveniyordum. Bizler 15. sezon turnuvalarında 33 takımın katıldığı turnuvada iki ödül alarak önemli başarı kazandık. Iğdır ve bölgemizi temsil etme hakkını kazandık, gururluyuz." diye konuştu.
"Uzaydaki astronotların psikolojik sorunlarına çözüm buldular"
Fen bilimleri öğretmeni Abdullah Demir, Türkiye'nin en doğusunda bulunmanın çeşitli zorlukları beraberinde getirdiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:
"Öğrencilerimiz uzaydaki astronotların yaşadığı psikolojik sorunlara çözüm buldular. Ödül kazandığımız projede bir küre yapıldı, kürenin içine astronot yerleştirildi, astronotun kolunu koyduğu yerde tableti var. 360 derecelik ekrana sahip kürenin içindeki astronot evindeki bir ortamı tabletini kullanarak karşısına getirebiliyor."
"Uzaydaki Evimiz" projesi
Proje, uzaydaki astronotun içinde bulunduğu gemiye dairesel ve tamamı ekranlarla donatılmış oda yapılmasını öngörüyor.
Proje sayesinde astronotun uzaydan istediği zaman evini ve ailesini seyretmesi sağlanıyor.
Ağrı Dağı, Aralık, Iğdır, Güncel
Kaynak: AA