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Iğdır'ın Halfeli Beldesine kayyum atandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından görevden alınan Iğdır'ın Halfeli Belediye Başkanı Hasan Safa'nın yerine Karakoyunlu ilçe Kaymakamı Lütfullah Göktaş atandı.

23.03.2020 21:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:10
Iğdır'ın Halfeli Beldesine kayyum atandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından görevden alınan Iğdır 'ın Halfeli Belediye Başkanı Hasan Safa'nın yerine Karakoyunlu ilçe Kaymakamı Lütfullah Göktaş atandı.

Hakkındaki terör soruşturması nedeniyle bugün akşam saatlerinde görevinden alınan HDP'li Halfeli Belediye Başkanı Hasan Safa'nın yerine Karakoyunlu ilçe Kaymakamı Lütfullah Göktaş atandı. Başkan Safa jandarma tarafından gözaltına alınırken, güvenlik güçleri belediye önünde geniş önlemi aldı. Kaymakam Göktaş belediyede bir süre kaldıktan sonra herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Karakoyunlu, Hasan Safa, Halfeli, Iğdır, Güncel

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