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Iğdır'ın Halfeli Beldesine kayyum atandı

Iğdır'ın Halfeli Beldesine kayyum atandıİÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından görevden alınan Iğdır'ın Halfeli Belediye Başkanı Hasan Safa'nın yerine Karakoyunlu ilçe Kaymakamı Lütfullah Göktaş atandı.

23.03.2020 22:02 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:03
Iğdır 'ın Halfeli Beldesine kayyum atandı
İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından görevden alınan Iğdır'ın Halfeli Belediye Başkanı Hasan Safa'nın yerine Karakoyunlu ilçe Kaymakamı Lütfullah Göktaş atandı.
Hakkındaki terör soruşturması nedeniyle bugün akşam saatlerinde görevinden alınan HDP'li Halfeli Belediye Başkanı Hasan Safa'nın yerine Karakoyunlu ilçe Kaymakamı Lütfullah Göktaş atandı. Başkan Safa jandarma tarafından gözaltına alınırken, güvenlik güçleri belediye önünde geniş önlemi aldı. Kaymakam Göktaş belediyede bir süre kaldıktan sonra herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldı. Iğdır’ın Halfeli Beldesine kayyum atandı

Kaynak: DHA

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Iğdır'ın Halfeli Beldesine kayyum atandı
Etiketler : Karakoyunlu, Hasan Safa, Halfeli, Iğdır, Güncel

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